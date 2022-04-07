Экономике РФ в условиях санкций нужно полгода, чтобы перестроиться – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российской экономике требуется как минимум полгода, чтобы адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.

"Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться", – сказал Мишустин.

Глава кабмина отметин, что в настоящее время правительство прикладывает все усилия, чтобы адаптировать экономику к новым реалиям.

Ранее Мишустин заявил, что сегодня против России развязана настоящая экономическая война. По его словам, в этих условиях то, как быстро экономика страны сможет вернуться к поступательному развитию, будет зависеть от эффективности взаимодействия парламента и правительства.

Экономическая ситуация в стране осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

