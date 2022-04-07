Мишустин назвал безусловный приоритет правительства России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Безусловным приоритетом российского правительства является повышение качества жизни и благополучия граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе кабмина.

"Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", – приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семей с детьми, программе кешбэка для отдыха детей.

"В итоге около 400 тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу, и уже сейчас мамы и папы могут купить путевку", – сказал он.

Мишустин также напомнил, что в стране изменился порядок оплаты больничных по уходу за детьми до 8 лет. В настоящее время выплаты составляют 100% от средней зарплаты и не зависят от стажа работы.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет стартует с 1 мая. Пособие начали назначать с 1 апреля. Это значит, что семье придет выплата сразу за два месяца – апрель и май, однако при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Выплата предназначена для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Ее размер может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

