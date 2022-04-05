Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

16:43

Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет стартует с 1 мая, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. (ПФР).

Назначать пособие будут с 1 апреля. Это значит, что семье придет выплата сразу за два месяца – апрель и май, однако при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Выплата предназначена для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Ее размер может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Базовый размер выплаты в объеме 50% в среднем по стране составляет 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если же с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в объеме 100%.

На сегодняшний день выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители. Им полагается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке, 31 марта. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.

В России введут новые ежемесячные выплаты на детей

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать