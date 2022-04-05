Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

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Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет стартует с 1 мая, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. (ПФР).

Назначать пособие будут с 1 апреля. Это значит, что семье придет выплата сразу за два месяца – апрель и май, однако при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Выплата предназначена для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Ее размер может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Базовый размер выплаты в объеме 50% в среднем по стране составляет 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если же с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в объеме 100%.

На сегодняшний день выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители. Им полагается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке, 31 марта. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.