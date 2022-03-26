Правительство РФ обеспечит возмещение 50% трат на детские путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил правительству до 30 марта обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50% стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", – говорится в поручении.

Ранее Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать программу детского туристического кешбэка для ее запуска в мае 2022 года. Президент подчеркнул, что все организационные вопросы должны быть проработаны заранее.

Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что поддерживает идею возобновления программы детского туристического кешбэка, и отметила, что ведомство готово запустить ее, если руководством страны будет принято соответствующее решение. Догузова напомнила, что в 2021 году данная программа была запущена в качестве антикризисной меры.

