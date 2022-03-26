Правительство РФ обеспечит возмещение 50% трат на детские путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поручил правительству до 30 марта обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50% стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", – говорится в поручении.
Ранее Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать программу детского туристического кешбэка для ее запуска в мае 2022 года. Президент подчеркнул, что все организационные вопросы должны быть проработаны заранее.
Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что поддерживает идею возобновления программы детского туристического кешбэка, и отметила, что ведомство готово запустить ее, если руководством страны будет принято соответствующее решение. Догузова напомнила, что в 2021 году данная программа была запущена в качестве антикризисной меры.
В 2022 году родители смогут вернуть до 50% стоимости путевок в детские лагеря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: