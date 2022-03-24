Доходы потерявших работу после 1 марта планируют не считать при назначении детских выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

Доходы россиян за 12 месяцев, потерявших работу после 1 марта, не учитываются при заключении социального контракта. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такой подход планируется применять также в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплат семьям с детьми.

"Мы сделали тонкую донастройку наших условий для предоставления мер социальной поддержки. Эти меры социальной поддержки связаны с соцконтрактом. И сейчас мы планируем сделать их для выплаты семьям с детьми. В комплексной оценке нуждаемости, которая сейчас применяется при назначении данных выплат, есть правило "нулевого дохода", – сказал министр на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Он отметил, что с учетом текущих изменений и макроэкономической ситуации материальное положение конкретной семьи может быстро измениться.

Сейчас также обсуждает вопрос перехода к более оперативному получению информации от ФНС о доходах россиян. Котяков рассказал, что если сейчас данные отстают на примерно четыре месяца, то в будущем их сократят до одного-двух месяцев.

При назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости. Оцениваются не только доходы, но и имущественная обеспеченность, финансовые накопления и "нулевой доход".

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере. По словам Путина, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.