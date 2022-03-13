Власти РФ будут внимательно следить за ситуацией с ростом цен и пенсиями – Силуанов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", – заявил Силуанов.
По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.
"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров", – отметил министр.
Он добавил, что Банк России будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций. Он отметил, что в регионах наблюдается снижение цен на дизельное топливо и удобрения, что чрезвычайно важно для жителей села в преддверии весенне-полевых работ.
Матвиенко призвала в условиях санкций не допустить роста цен на продовольствие и лекарства
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