Володин призвал бизнес не наживаться на россиянах в условиях санкций

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций.

"Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что в регионах отмечается снижение цен на дизельное топливо и удобрения. Он подчеркнул, что это чрезвычайно важно для жителей села в преддверии весенне-полевых работ.

"Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее", – добавил Володин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для сохранения рабочих мест россиян необходимо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке. Она отметила, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, позволяющие максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию.