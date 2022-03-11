В России начал дешеветь бензин – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба заявила о предпосылках для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Об этом сообщает РБК.

Снижение цен началось на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на прошлой неделе. Цена бензина АИ-92 упала на 11,6% с 28 февраля по 5 марта. В этот период стоимость АИ-95 снизилась на 9,6%, а дизельного топлива – на 12%.

Цены на бензин в Москве остаются стабильными с конца февраля. При этом в других регионах наблюдается снижение цен на заправках. Особенно это сказалось на объектах, которые принадлежат независимым сетям. Снижение цен наблюдается в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и Приморском крае. В среднем цены снижаются на 1–2 рубля.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал, что крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастили производство и сократили экспорт. Кроме того, отметил эксперт, на российские рынки начали поставлять топливо белорусские производители, которых раньше больше привлекал рынок Украины и Прибалтики.

По словам вице-премьера Александра Новака, экспорт российских нефтепродуктов в марте уже полностью законтрактован. Однако правительство видит проблемы с контрактацией на апрель из-за финансирования поставок.

"Снижаться цены смогут только тогда, когда купленный на бирже товар доедет как минимум до региональных нефтебаз, а пока он в пути. Розничные цены на топливо отыгрывают оптовые через две-четыре недели после приобретения", – рассказал источник в одном из федеральных ведомств.

Владельцы независимых сетей АЗС опасаются роста розничных цен из-за повышения ключевой ставки Центробанка и западных санкций. Владелец сети АЗС в Туле Дмитрий Голуб считает, что прежняя ставка ЦБ отразится на розничных ценах. По его словам, банки уже предупредили его компанию, что с 1 марта ставка по оборотным кредитам вырастет до 25% годовых.

По мнению вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева, если специальная операция на Украине продолжится, то экспорт нефтепродуктов снизится. Это поможет сохранить стабильные цены на бензин, даже если ЦБ не снизит ставку.

Ранее сообщалось, что цена бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума во вторник, 8 марта. По имеющимся данным, средняя стоимость галлона (3,785 литра) превысила 4,17 доллара. Это стало максимальным значением за все время наблюдений.

