Цена бензина в США достигла исторического максимума

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Цена бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума во вторник, 8 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Американскую автомобильную ассоциацию.

По имеющимся данным, средняя стоимость галлона (3,785 литра) превысила 4,17 доллара. Это стало максимальным значением за все время наблюдений.

Ранее газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. В моменте цена апрельского фьючерса поднималась до 3 017,5 доллара за тысячу кубов.

Ситуация на энергетических рынках осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.