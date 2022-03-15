Экономист допустил, что попытки Запада "наказать" РФ приведут к глобальному кризису

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Директор института Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец выразил мнение, что попытки западных стран "наказать" Россию приведут к глобальному кризису. Об этом сообщает RT.
"Мировая экономика последние пару лет после кризиса 2020 года – на грани болезни. Она на ногах стоит, но ее устойчивость крайне невелика. И в принципе, для того чтобы ее столкнуть в глобальный кризис, особых усилий не надо", – отметил эксперт.
Кроме того, Зубец напомнил и о таких составляющих, как высокие цены на топливо и металлы, изменение системы поставок, связанное с введением ограничений со стороны Запада, "отпадение" рынка РФ от других стран.
"Все это приводит к тому, что глобальные биржевые индексы на Западе сейчас находятся практически все в красной зоне... Это колоссальные потери на сотни миллиардов долларов совокупно. Плюс такие неприятности, как исчезновение ключевых элементов для производства электроники, – это инертные газы... пертурбации на топливном рынке", – пояснил специалист.
Он уточнил, что в случае наложения на это быстрого роста цен на продовольствие, вероятно, в конце текущего года может случиться глобальный кризис.
"Наш главный союзник в противостоянии Западу на сегодняшний день – это глобальный фондовый рынок, который чувствует себя совсем не блестящим образом и который подталкивает Запад к нормализации отношений с Россией", – заключил он.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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