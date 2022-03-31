Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми 8–17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации", – говорится в указе.

Уточняется, что размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного субъектом РФ, где проживает семья. Претендовать на нее смогут родители, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения по региону.

При этом размер выплаты может быть увеличен до 75% от детского прожиточного минимума, если с учетом такой же 50-процентной выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему не превышает прожиточного минимума. А в более тяжелых финансовых ситуациях ее размер составит все 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет для семей с низким доходом Владимир Путин предложил в начале марта. Президент тогда подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.

