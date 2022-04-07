В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство России формирует новую программу, направленную на расселение аварийного жилья. Об этом заявил Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

По его словам, на данные цели в ближайшие два года направят 45 миллиардов рублей.

Мишустин подчеркнул, что расселение россиян из аварийного жилья идет опережающими темпами. В прошлом году в новое жилье переехали 132 тысячи человек. На эти цели было направлено 160 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин объявил, что в России продолжат программу расселения аварийного жилья. В новую программу могут войти строения, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

До этого глава государства заявил, что проблема аварийного жилья является одной из главных для центральных регионов России. Президент подчеркнул, что власти будут работать в данном направлении.