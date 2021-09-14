Путин назвал ситуацию с аварийным жильем главной проблемой центральных регионов РФ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья является одной из ключевых для центральных регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым глава государства отметил, что власти будут работать в данном направлении.

"Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", – заявил президент РФ.

Путин также подтвердил, что направил в правительство резолюции по проектам создания восточного обхода Тулы, строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений, а также по вопросам развития скорой помощи и создания особой экономической зоны в регионе.

В начале сентября сообщалось, что в Госдуме готовы поддержать законопроект Вологодского заксобрания о расширении списков претендентов на расселение из аварийного жилья. Право на новое жилье могут распространить на близких родственников собственников жилплощади в ветхих домах.

