Названы наиболее нуждающиеся в льготной ипотеке регионы РФ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также Северная Осетия, Бурятия и Алтай. Об этом сообщили эксперты, опрошенные РИА "Недвижимость".
Как рассказал гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко, продлять льготную ипотеку нужно в тех регионах, где "буксуют" программы по расселению ветхого и аварийного жилья, а новостроек недостаточно.
По его словам, к таким регионам относятся Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области и Северная Осетия.
Луценко подчеркнул, что продление программы простимулировало бы застройщиков начать новые проекты.
В свою очередь, руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев отметил, что продление программы актуально в регионах, население которых имеет относительно невысокий доход. По его словам, это Алтай и Бурятия.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил о необходимости распространения программы более целевым образом на улучшающих свои жилищные условия или льготников, а не на тех, кто берет льготную ипотеку на квартиру в качестве инвестиции.
"Было бы правильнее работать над более адресным применением программы и развивать насыщение рынка предложением", – сказал Попов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах.
В списке оказались Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Челябинская, Ярославская и Ростовская области. Кроме того, в него вошли Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.
Набиуллина отметила, что уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в этих регионах выше, чем в среднем по России.
В феврале в Центробанке предложили осуществить поэтапное сворачивание программы в связи с возможными избыточными рисками.
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