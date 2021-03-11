Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах.
В списке оказались Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Челябинская, Ярославская и Ростовская области.
Кроме того, в него вошли Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.
В интервью газете "Известия" Набиуллина отметила, что уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в этих регионах выше, чем в среднем по России.
Она также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жилье, находящееся в залоге у банка.
По словам главы руководителя ЦБ, в ряде случаев люди не могут выплачивать кредит, поэтому им выгоднее продать жилье.
Набиуллина подчеркнула, что граждане должны получить такую возможность, но при этом важно, чтобы кредитные организации не навязывали должникам продажу.
Правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента весной 2020 года в рамках антикризисных мер.
В феврале в Центробанке предложили осуществить поэтапное сворачивание программы в связи с возможными избыточными рисками.
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