Мутко предложил сохранить льготную ипотеку

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Гендиректор корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента должна быть сохранена как антикризисная мера.

Однако в интервью РБК он подчеркнул, что в десятке городов, где цены выросли более чем на 20 процентов, льготная ипотека, как мера поддержки населения, потеряла свой эффект.

Поэтому если застройщик или покупатель "перестает получать поддержку, то программу нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки".

По прогнозам Мутко, в 2021 году в России будет введено в эксплуатацию около 37 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья, причем 70 процентов от этой площади уже продано.

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля.

Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье из-за кризиса.

В Центробанке ранее предложили осуществить поэтапное сворачивание льготной ипотеки в связи с возможными избыточными рисками.