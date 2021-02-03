В ЦБ выступили за поэтапное завершение программы льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Центробанке предложили осуществить поэтапное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, необходимость завершения программы льготной ипотеки объясняется возможными избыточными рисками.

"Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", – заявила Данилова.

По мнению представителя Банка России, программа теряет свою социальную направленность. В крупных городах фиксируется повышенный инвестиционный спрос на жилье. Это объясняется тем, что обеспеченные россияне стараются вложить свои сбережения в недвижимость на фоне снижения ипотечных ставок и роста цен на жилье.

"Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения", – объяснила глава департамента.

В данный момент программа действует во всех регионах и распространяется на всех заемщиков. По этой причине чаще всего льготной ипотекой пользуются в регионах с повышенным ценовым давлением – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

"Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", – выразила мнение Данилова.

Программа была запущена 23 апреля 2020 года после предложения президента России Владимира Путина. Планировалось, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.