Сергей Собянин: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благоустройство и реабилитация музея-заповедника "Коломенское" продлятся до 2026 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ. Они будут идти в три этапа.

По словам мэра, это одно из самых знаковых исторических мест Москвы. Каждый год "Коломенское" посещают более пяти миллионов человек. При этом на протяжении почти 30 лет практически никакие работы в парке не велись, из-за чего инфраструктура устарела. В связи с этим власти приняли решение сделать серьезный проект реабилитации парка-музея. Первый этап затронул 24 гектара земли.

"Здесь будут красивая набережная, места для семейного отдыха, для детей, занятий спортом. И одновременно начали масштабные работы по реставрации исторических объектов. Всего из 17 объектов будет реставрировано 13, то есть практически две трети", – сказал Собянин.

Он выразил надежду, что когда работы завершатся, не только восстановится историческое наследие музея-заповедника, но территория также станет максимально комфортной для москвичей и гостей столицы.

В рамках первого этапа работ, который планируется завершить в 2024 году, обновят территорию площадью 24,3 гектара, включая набережную Москвы-реки длиной 3,5 километра – от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Пешеходную часть набережной расширят, а причал "Коломенское", откуда стартует круговой прогулочный маршрут по Москве-реке, реконструируют. На причальной площади появятся павильоны речного транспорта с залом ожидания и кассами для пассажиров.

Рядом обустроят семейно-досуговый центр с детской площадкой и два павильона круглогодичного проката спортивного инвентаря с гаражными блоками для ледозаливочных машин. Зимой вдоль набережной планируется заливать каток протяженностью около двух километров.

В южной части набережной появится спортивный кластер. В средней части набережной разместят павильон с видовой площадкой на крыше и амфитеатр на 850 человек. Недалеко от места впадения в Москву-реку реки Жужи появится свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и свадебным павильоном на 200 человек. Здесь планируется разбить регулярный сад и высадить зеленый лабиринт. Кроме того, появится смотровая площадка с качелями.

Между тем на западе Москвы отремонтировали пассажирский причал Сетунь, который используется летом для прогулочных теплоходов. Капитальный ремонт сооружения не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году.