Пассажирский причал Сетунь на Воробьевской набережной отремонтировали

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На западе Москвы привели в порядок пассажирский причал Сетунь, который используется летом для прогулочных теплоходов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Капитальный ремонт сооружения не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили лестничные сходы и парапеты, стены, нижнюю площадку причала, установили ограждения. Также на причале заменили швартовные и отбойные устройства.

Кроме того, специалисты привели в порядок подводную часть причала. Водолазы вели основные работы с баржи, которая оснащена необходимым оборудованием.

В Москве каждый год очищают причалы и углубляют их акватории. Гидротехнические работы необходимы из-за загрязнения дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом. Такое состояние набережных может негативно влиять на безопасность пассажирских перевозок.

Ранее в Москве открылись новые причалы Береговой и Парк "Фили", на маршрут вышли четыре новых электросуда "Каменка", "Пахра", "Люблинка" и "Кузнецовка". Благодаря этому удалось продлить первый регулярный маршрут речного электротранспорта Киевский – Сердце Столицы до Парка "Фили".