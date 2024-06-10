Более 68 километров московских набережных привели в порядок с 2010 по 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 68 километров столичных набережных благоустроили с 2010 по 2023 год, в том числе вдоль Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас исторические набережные облицовывают экологичными материалами, рядом с ними обустраивают зоны отдыха, спортивные пространства и кафе.

Управляющий партнер девелоперской компании Илья Фролов обратил внимание, что раньше в приоритете было развитие транспортной функции, затем – прогулочной, а теперь набережные становятся общественными и рекреационными пространствами.

"Например, Кремлевская набережная и парк "Зарядье", Пушкинская набережная, набережная Северного речного вокзала, где есть пляж-ресторан с бассейном, стали культовым местом отдыха многих москвичей и гостей столицы", – добавил он.

По мнению доцента ВШУ имени А. А. Высоковского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ивана Митина, набережные являются отражением образа города и жизни москвичей. Он подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуются панорамы Кремля и Кремлевской набережной, которыми можно любоваться с Большого Каменного моста или Большого Москворецкого моста.

По его словам, такие пространства позволяют москвичам и гостям столицы зарядиться энергией. Кроме того, на набережных часто организуют различные мероприятия: мастер-классы, концерты, танцы и фестивали, в том числе "Лето в Москве. Все на улицу!", добавил Митин.

Каждая набережная имеет свой функционал. Так, рядом с Пресненской и Краснопресненской набережными активно развивается деловая жизнь, уединиться и прогуляться можно на набережной ВДНХ, а Крымская набережная хорошо подходит для отдыха после посещения Новой Третьяковки.

Архитектор Гульнара Сафарова заявила, что Москва является лидером среди городов по благоустройству набережных. Она обратила внимание на высокий рекреационный потенциал столичных проектов. На этих территориях открываются детские и спортивные площадки, появляются пространства для отдыха, резюмировала она.

Ранее работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков стартовали в Москве. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа.

Так, на Пушкинской набережной в Парке Горького появятся 20 многофункциональных павильонов для отдыха и досуга. В данный момент там проводятся работы по устройству фундаментов для павильонов, демонтажу старых покрытий и прокладке инженерных сетей.

