Благоустройство четырех парков началось в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков стартовали в Москве. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Также завершатся основные работы по созданию парка "Яуза", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, на Пушкинской набережной в Парке Горького появятся 20 многофункциональных павильонов для отдыха и досуга. В данный момент там проводятся работы по устройству фундаментов для павильонов, демонтажу старых покрытий и прокладке инженерных сетей. Также на Оливковом пляже сделают площадку для отдыха с настилами.

Еще одна зона отдыха появится около Пионерского пруда. Там горожане смогут искупаться и поплавать на лодке. По берегам водоема оборудуют настилы, навесы, лежаки и шезлонги. Также там сделают павильон проката, раздевалки с душевыми и кафе с террасой.

Пионерский пруд специалисты уже осушили и очистили от мусора и ила. Для обеспечения качества и чистоты воды установят системы водооборота с фильтрацией. В данный момент у водоема прокладывают инженерные сети, монтируют основания для настилов, начали устройство фундаментов для павильонов.

Кроме того, на месте бывшей конюшни появится двухэтажный всесезонный спортивный павильон. На его первом этаже будут спортивный и многофункциональный залы для тренировок, помещения для хранения и проката инвентаря, тренерская и раздевалки с душевыми. На втором этаже сделают зоны для групповых занятий и коворкинга, а также кафе с террасой.

Рядом специалисты поставят столы для настольного тенниса, оборудуют площадки для игры в теннис и городки. Сейчас рабочие прокладывают инженерные сети и демонтируют покрытия.

Благоустройство в Парке Горького проходит на площади 12,9 гектара. Из-за этого для посетителей 22 мая закрыты Пушкинская набережная, от Крымского до Андреевского пешеходного моста, пространство в районе Пионерского пруда и территория Нескучного сада у Андреевского пруда. Остальная часть парка доступна для граждан.

В музее-заповеднике "Коломенское" сделают свадебный сад с церемониальным павильоном. Он рассчитан примерно на 200 человек. Перед ним разобьют регулярный сад, от которого к реке будет спускаться амфитеатр. Рядом организуют церемониальную площадку с перголой. Также создадут зеленый лабиринт с арт-объектом, смотровую площадку с подвесными качелями и зону для проведения конкурсов. Кроме того, видовая площадка с площадками для занятий йогой и воркаутом появится на месте, где раньше весной и летом возводился временный шатер для проведения свадеб.

Во время реконструкции причальной площади в парке оборудуют обновленные павильоны речного транспорта, зал ожидания, инфоцентр, ресторан с летней террасой и площадкой для танцев и представлений. Пешеходную часть набережной увеличат за счет деревянного настила. Он протянется от причальной зоны в сторону Сабуровского моста.

В центральной части набережной сделают павильон-ресторан с видом на реку, летними террасами, кафе или пекарней, детский клуб с семейным кафе и игровой площадкой с зонами для детей разных возрастов и амфитеатр с видом на Москву-реку. Ниже по течению разместят видовую площадку на воде с баром.

В южной части набережной поставят павильон с раздевалками и пункт проката. Более того, там сделают площадку для занятий воркаутом, зону отдыха, поля для игры в пляжный волейбол и игровую площадку. Все павильоны будут выполнены в едином стиле с панорамными видами на Москву-реку. Часть их конструкций украсит графика с изображениями силуэтов значимых строений, сохранившихся в музее-заповеднике.

Помимо этого, в парке "Сокольники" стартовал первый этап благоустройства и реабилитации. В 2024 году там обновят пространство общей площадью свыше 88 гектаров. На некоторых участках, где уже проводятся работы, ограничен проход. Открываться для жителей участки будут постепенно, по мере окончания работ. Территория вокруг Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда будут закрыты до конца августа этого года.

На Большом Путяевском пруду расширят песчаную пляжную зону. Там появится павильон проката, спасательная станция, раздевалки, душевые и спасательная вышка. Рабочие установят навес, лавочки и шезлонги, починят спортивные и детские площадки. На настиле, который сделают над водой, оборудуют павильон с кафе, медпунктом, комнатой матери и ребенка и летней верандой.

В парке изменится и часть тропы здоровья. На участке между входом в зеленую зону с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком обновят покрытие, заменят спортивные тренажеры и беседки с лавочками для отдыха.

На берегах Золотого пруда установят настилы и организуют зоны для летнего солярия. На прилегающей территории появится всесезонная площадка для проведения различных мероприятий и развития общественной деятельности парка. Также на противоположном берегу жители смогут отдохнуть в кафе.

Недалеко от дома детского творчества приведут в порядок около десятка детских и спортивных площадок. Два второстепенных входа в парк обустроят по образу московских двориков, сделав зону для отдыха, игр с детьми и занятий спортом.

Также в 2024 году закончатся основные работы по созданию парка "Яуза". Специалисты уже стали обновлять территории вдоль Тенистого проезда, а также начали второй этап работ на Сельскохозяйственной улице. Сейчас на обоих участках в местах проведения работ установлены ограждения.

Ранее сообщалось, что на Северном бульваре благоустроят сквер. Сейчас работы идут на участке от Юрловского проезда до поворота около дома 9. Специалисты уже убрали оборудование с детских площадок. В данный момент они проводят демонтаж старого покрытия дорожек.