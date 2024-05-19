Благоустройство сквера Соломенной Сторожки стартовало в Тимирязевском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На севере Москвы в Тимирязевском районе началось благоустройство сквера Соломенной Сторожки. Местные жители используют эту территорию как транзитную зону, ведущую к Тимирязевскому парку, парку "Дубки", автобусным остановкам и станции метро "Тимирязевская". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время специалисты делают дорожно-тропиночную сеть и прокладывают кабельную канализацию. В сквере обустроят большую детскую площадку с ярким резиновым покрытием, игровой башней и прогулочным видовым мостом. В нижнюю часть конструкции встроят качели и горки. В зоне отдыха поставят парящие качели под воздушными навесами. Здесь же высадят растения, которые будут виться по конструкциям и создавать тень.

Специалисты установят уличные тренажеры для занятий спортом, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы.

Также приведут в порядок клумбы возле монумента "Победа" и памятника советскому скульптору Евгению Вучетичу. Специалисты восстановят газон, разобьют цветники с многолетниками, высадят кустарники и деревья. На территории обустроят оранжерею под открытым небом с разноуровневыми и разнообразными цветниками и скамейками для отдыха.

Кроме того, в сквере установят памятник жителям района, работавшим на благо бывшего поселка Соломенная Сторожка во времена его становления и развития.

Ранее в Свиблове стартовали работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова. Специалисты начали устанавливать бордюры. Они также подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак.