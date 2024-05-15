Собянин: в СВАО будет реализовано шесть проектов благоустройства

Шесть крупных проектов благоустройства запустят на северо-востоке столицы в 2024 году. Подробно, как изменятся территории, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, в Свиблове продолжат приводить в порядок спортивный кластер, займутся также сквером вдоль проезда Серебрякова, который расположен рядом со станцией метро "Ботанический сад". Кроме того, в районе Южное Медведково создадут общественное пространство около центра "Полярный", реконструкцию планируют закончить до конца 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.