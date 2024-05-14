Синоптик Вильфанд предупредил о вреде солнца в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Солнечное излучение приносит пользу и помогает выработке витамина D. Однако в умеренных широтах России с третьей декады мая ультрафиолет будет вреден в полуденные часы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"<... > начиная с третьей декады мая, я говорю об умеренных широтах, уже начинаются некоторые проблемы", – сказал эксперт по поводу вреда ультрафиолета в конце мая.

По словам Вильфанда, в настоящее время загорать под прямыми солнечными лучами можно.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что к выходным, 18 и 19 мая, в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла.

До этого Вильфанд заявил, что ночью 18 мая ожидается 5–10 градусов тепла, днем – от 15 до 20 градусов. На следующий день, 19 мая, днем будет 22 градуса.

