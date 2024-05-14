Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 11:44

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Синоптик Ильин: в Москве потеплеет до 21 градуса

Потепление до 21 градуса ожидается в Москве к выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К выходным, 18 и 19 мая, в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он рассказал, что погода большую часть недели будет определяться антициклоном. Прогнозируется минимум осадков или даже их отсутствие. Дожди придут к пятнице, 17 мая, указал Ильин и добавил, что в течение недели температура с каждым днем будет становиться на 1–2 градуса теплее.

Синоптик отметил, что по северу европейской территории РФ с Баренцева моря пойдет северо-атлантический циклон, который перекроет доступ арктическому воздуху в столичный регион, чтобы "прибавить тепла".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что ночью 18 мая ожидается 5–10 градусов тепла, днем – от 15 до 20 градусов. На следующий день, 19 мая, днем будет 22 градуса. И такая температура – уже около нормы, подчеркнул метеоролог.

Град прошел в подмосковном Можайске

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