Вильфанд: до 22 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнце и температура до 22 градусов ожидаются в Москве в выходные, 18–19 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу ночью прогнозируется 5–10 градусов, а днем – от 15 до 20 градусов. В воскресенье – аналогичная погода, но днем столбик термометра уже перевалит за 20-градусную отметку. Будет до 22 градусов. Такая температура – уже около нормы", – передает Агентство "Москва" слова метеоролога.

Он также уточнил, что осадков в ближайшие дни в городе не будет.

Ранее Вильфанд отметил, что первая декада мая на территории европейской части России стала самой холодной за все время наблюдений.

В свою очередь, специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала, что потепление в Москву и Подмосковье придет после 15 мая. По ее словам, холодный циклон постепенно отступит, однако ночи в ближайшее время еще будут прохладными.

