Синоптик Позднякова: потепление вернется в Москву после 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление вернется в столичный регион после 15 мая. Об этом заявила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, сообщает News.ru.

По словам синоптика, холодный циклон постепенно отступит, однако ночи в ближайшие дни еще будут прохладными. Ожидается от 0 до 5 градусов, дневные температуры тоже не будут превышать климатическую норму, указала она.

До 15 мая температура воздуха будет около 8–13 градусов, однако к концу недели ночью прогнозируется до 10 градусов тепла, а днем – от 15 до 20 градусов, объяснила Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что в Москве существенных осадков не ожидается. По ее информации, будет преимущественно облачно.

Ранее сообщалось, что 13 мая в столице и области прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Скорость ветра – от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.