Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Сергей Собянин принял решение благоустроить территорию Варшавских прудов в Южном Чертанове. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на распоряжение, которое подписал градоначальник.

Предполагается, что вокруг территории каскада водоемов у дома 131 на Варшавском шоссе не только устроят пешеходные дорожки с системой освещения, но и разместят различные скульптуры в виде рыб и цапель, скамейки и кормушки для птиц.

Помимо благоустройства, специалисты проведут очистку от ила и мусора на дне двух небольших водоемов возле 4-го корпуса дома 131, а также укрепят берег прудов. Для горожан устроят деревянные настилы, которые будут выполнять не только роль пешеходной, но и смотровой зон.

Здесь же, по информации портала, можно будет отдохнуть на лавочке и позагорать на шезлонгах. Для юных гостей территории будет доступна игровая зона в экологическом стиле с различными качелями и каруселями. Рядом появится спортплощадка с уличными тренажерами.



Ранее специалисты уже провели реабилитацию двух других больших прудов – у корпусов 1 и 3 дома 131 по Варшавскому шоссе. Тогда рабочие извлекли ил со дна и укрепили берег.



Согласно информации портала, всего на территории столицы создано 133 места для отдыха на водоемах, включая 13 купальных зон, 44 зоны без купания и 76 мест массового отдыха. При этом завершить подготовку мест отдыха москвичей планируется до конца мая 2024 года.



Ранее стало известно, что в городе завершили основной этап благоустройства территорий возле Марьинских прудов-регуляторов. Собянин тогда указывал, что специалисты привели в порядок все 16 водоемов и отремонтировали 15 пешеходных мостов.

