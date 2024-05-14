Сервис "Велобайк" подготовил спецусловия к велофестивалю в Москве

Фото: mosvelofest.ru

Сервис "Велобайк" подготовил специальные условия аренды велосипедов для участников заезда, который состоится 18 мая, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"По тарифу для станционных велосипедов "Прогулка Велофест" стоимость доступа составит 200 рублей за первые 180 минут, далее – 2 рубля в минуту", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что при выборе тарифа для электровелосипедов 2.0 "Прогулка Велофест 2.0" за доступ нужно будет заплатить 450 рублей, которые покроют первые 180 минут поездки, далее – по 4 рубля в минуту. При этом на тарифах "Сезон", "Месяц", "Прогулка", "Сутки" для станционных велосипедов цена проката будет снижена до 2 рублей за минуту.

Также Ликсутов уточнил, что обладатели карты "Тройка" и карты москвича обучающегося смогут взять велосипед для участия в фестивале бесплатно.

Фото: телеграм-канал Дептранса Москвы

Москвичи и гости города смогут арендовать велосипеды городского проката при входе в стартовый городок, который будет находиться на Зубовской площади. Расположение всех точек мероприятия представлено на схеме.

Ранее Ликсутов рассказал, что москвичи в этом сезоне использовали бесплатные велопоездки около 70 тысяч раз. По его данным, на электровелосипедах 2.0 совершено почти 65 тысяч таких поездок, а на станционных – почти 5 тысяч. Заммэра подчеркнул, что велосипед стал среди жителей столицы крайне востребованным способом передвижения.