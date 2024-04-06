Сайт сервиса городского проката "Велобайк" обновили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайт сервиса городского проката "Велобайк" стал еще удобнее и функциональнее после обновления. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Теперь обновлен сайт сервиса, где можно подробно узнать, как арендовать велосипед и как ездить на нем безопасно по Москве", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Разработчики обновили дизайн сайта, разместили подробную информацию о правилах пользования сервисом, добавили новые разделы, в том числе о безопасных поездках на велосипедах.

Ранее "Велобайк" возобновил бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0. Жители могут ездить по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича для обучающихся.

