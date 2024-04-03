Пассажиропоток в столичном наземном транспорте вырос на 6 млн человек в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За март столичные автобусы, электробусы и трамваи перевезли почти на шесть миллионов пассажиров больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, самыми популярными маршрутами стали автобусы Е85, М3 и № 605, а среди трамваев – № 17 ("Медведково" – "Останкино". – Прим. ред.).

Как отметил заммэра, в наземном транспорте жителей столицы привлекают доступность, безопасность и удобство. Правительство города развивает сеть маршрутов, добавляет новые остановки и обновляет парк.

Уточняется, что на сегодняшний день парк городского транспорта насчитывает около 8,6 тысячи автобусов и электробусов, а также свыше 500 современных трамваев российского производства. По просьбам москвичей в городе появляются новые маршруты с учетом недавно построенных жилых комплексов.

Власти также обращают внимание на доступность важных социальных объектов, станций метро и железнодорожных платформ, для чего изменяют уже существующие маршруты. Помимо этого, сокращаются интервалы движения транспорта и уменьшается время ожидания на остановках.

С начала текущего года в Москве организовали шесть новых маршрутов, почти у 60 скорректировали схемы движения и установили дополнительные остановки.

Кроме того, во время поездок на наземном городском транспорте пересадки между маршрутами бесплатные в течение 90 минут после первой оплаты проезда. Для удобства горожан салоны автобусов, электробусов и трамваев оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, также в них есть USB-слоты для зарядки телефонов и медиаэкраны.

Ранее стало известно, что пять тысяч пассажиров проехали по автобусному маршруту № 298 с момента запуска в столице 23 марта. По нему курсируют три автобуса среднего класса, а интервал движения – от 12 до 20 минут. Кроме того, благодаря новому маршруту москвичи могут быстро доехать до станции "Саларьево" от жилого комплекса "Филатов луг".