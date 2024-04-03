03 апреля, 09:32Транспорт
Пять тысяч пассажиров проехали по автобусному маршруту № 298 с момента запуска
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Благодаря новому автобусному маршруту № 298 москвичи могут быстро доехать до станции "Саларьево" от жилого комплекса "Филатов луг". Об этом пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.
По его словам, маршрут № 298 заработал в столице 23 марта. По нему курсируют три автобуса среднего класса, а интервал движения – от 12 до 20 минут.
"В первую неделю работы маршрута пассажиры совершили около пяти тысяч поездок", – прокомментировал заммэра.
Ликсутов отметил, что в перспективе автобусным рейсом также смогут пользоваться жители строящегося ЖК "Саларьево парк".
Ранее свыше 20 маршрутов наземного транспорта продлили возле 9 станций МЦД-3. Специалисты скорректировали схемы движения и добавили остановки.
Схемы движения автобусов и электробусов продлили рядом с 9-ю станциями МЦД-3