Пять тысяч пассажиров проехали по автобусному маршруту № 298 с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благодаря новому автобусному маршруту № 298 москвичи могут быстро доехать до станции "Саларьево" от жилого комплекса "Филатов луг". Об этом пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По его словам, маршрут № 298 заработал в столице 23 марта. По нему курсируют три автобуса среднего класса, а интервал движения – от 12 до 20 минут.

"В первую неделю работы маршрута пассажиры совершили около пяти тысяч поездок", – прокомментировал заммэра.

Ликсутов отметил, что в перспективе автобусным рейсом также смогут пользоваться жители строящегося ЖК "Саларьево парк".

Ранее свыше 20 маршрутов наземного транспорта продлили возле 9 станций МЦД-3. Специалисты скорректировали схемы движения и добавили остановки.