Пять новых выделенок откроют в Москве с 20 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 20 апреля на юге, юго-востоке и западе столицы откроются еще пять новых выделенных полос для городского транспорта общей протяженностью почти два километра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По участкам, где появятся выделенки, проходит 27 маршрутов наземного городского транспорта. В будни по ним совершается больше 80 тысяч поездок. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути в 2–3 раза быстрее, а аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%.

В частности, на участке Новоданиловского проезда пассажиры двух автобусов смогут проезжать по нему быстрее почти в три раза. На участке 1-го Сетуньского проезда перед пересечением с Воробьевским шоссе в три раза быстрее сможет проезжать один маршрута автобус, на котором совершается более четырех тысяч поездок.

Пассажиры четырех автобусов, на которых совершается более 17 тысяч поездок, смогут трижды быстрее проезжать участок Бесединского шоссе. Выделенка на Кировоградской улице позволит в два раза быстрее проезжать этот участок пассажирам четырех автобусов.

Участок Варшавского шоссе в районе пересечения с улицей 40 лет Октября сократит время в дороге для 16 маршрутов в два раза.

В 2023 году в Москве ввели 37 новых выделенных полос общей протяженностью 29 километров. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на этих выделенках проходят 212 маршрутов наземного городского транспорта, в общей сложности на них совершается более 1 миллиона поездок ежедневно. Общая протяженность выделенных полос в столице составляет 462 километра.

Ранее в ведомстве рассказали, что загруженность столичных дорог снизилась в прошлом году на треть.

Кроме того, Сергей Собянин заявил о снижении на столичных дорогах аварийности и сокращении времени в пути, в том числе у пешеходов. По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря реализации свыше тысячи проектов дорожных кураторов ЦОДД.