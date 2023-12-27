Почти 40 выделенных полос появились в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в 2023 году ввели 37 новых выделенных полос общей протяженностью 29 километров. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на этих выделенках проходят 212 маршрутов наземного городского транспорта, в общей сложности на них совершается более 1 миллиона поездок ежедневно.

"Автобусы и электробусы поехали быстрее, пассажиры меньше времени ждут транспорта на остановках", – подчеркнул Ликсутов, добавив, что число аварий с городским транспортом снижается на 25–30% на улицах с выделенными полосами.

В департаменте уточнили, что общая протяженность выделенных полос в столице составляет 462 километра.

Ранее в ведомстве рассказали, что загруженность столичных дорог снизилась в этом году на треть. В среднем за сутки за 11 месяцев этого года передвигалось 2,84 миллиона автомобилей, это на 4% меньше, чем в 2022 году. Показатель является самым низким за последние пять лет.

Кроме того, Сергей Собянин заявил о снижении на столичных дорогах аварийности и сокращении времени в пути, в том числе у пешеходов. По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря реализации свыше 1 тысячи проектов дорожных кураторов ЦОДД.

Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы