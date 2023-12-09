Число погибших в ДТП с участием грузовиков сократилось на 22% в Москве – Дептранс

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Число погибших в ДТП с участием грузовиков в Москве сократилось на 22%. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Дептранс Москвы продолжает предпринимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, в этом году на 22% сократилось число погибших в ДТП с участием грузовиков.

"Это 18 сохраненных жизней, раненых стало меньше на 8%", – сказал Ликсутов.

Так, за 10 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилось количество: аварий – на 2% (меньше на 18 ДТП), погибших – на 22% (18 сохраненных жизней), раненых – на 8% (меньше на 80 пострадавших).

Чтобы сократить число тяжелых аварий, разгрузить дороги и повысить безопасность в столице, в Москве отрегулировали въезд грузовиков в город с помощью пропусков, перевели транзит на ЦКАД и другие магистрали, следим за соблюдением ПДД с помощью камер фотовидеофиксации, ввели грузовой каркас, что уменьшило транзит грузовых авто через жилые районы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что собственникам грузовых автомобилей со спецразрешениями станет проще получать пропуск. Теперь не нужно предоставлять договоры перевозки и документы, подтверждающие право владения транспортом.