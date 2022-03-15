Собянин упростил оформление пропусков для грузовиков по просьбам предпринимателей

15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве упростили порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по столице увеличен с 5 до 10 суток. При этом время оформления постоянных пропусков сокращено с 14 до 10 рабочих дней.
Для получения дневного пропуска водителям грузовиков теперь понадобится меньше документов. Также будет облегчена возможность внесения изменений в действующие пропуска и заявки.
Кроме того, до конца 2022 года продлен упрощенный порядок получения ночных пропусков для грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны.
Изменения в порядок оформления пропусков будут вносить по мере появления технических возможностей. Это решение увеличит пропускную способность и надежность логистических цепочек. Доставка грузов в Москву поможет обеспечить нормальную работу предприятий различных отраслей экономики.
Власти города приняли решение об упрощении оформления грузовых пропусков после обращений участников бизнеса. Оно является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.
С 1 января 2022 года в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Так, получать пропуска водителям большегрузов нужно и ночью. Речь идет о периоде с 23:00 до 07:00.
Количество грузовиков в Москве снизилось на 10% – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: