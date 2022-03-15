Собянин упростил оформление пропусков для грузовиков по просьбам предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве упростили порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по столице увеличен с 5 до 10 суток. При этом время оформления постоянных пропусков сокращено с 14 до 10 рабочих дней.

Для получения дневного пропуска водителям грузовиков теперь понадобится меньше документов. Также будет облегчена возможность внесения изменений в действующие пропуска и заявки.

Кроме того, до конца 2022 года продлен упрощенный порядок получения ночных пропусков для грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны.

Изменения в порядок оформления пропусков будут вносить по мере появления технических возможностей. Это решение увеличит пропускную способность и надежность логистических цепочек. Доставка грузов в Москву поможет обеспечить нормальную работу предприятий различных отраслей экономики.

Власти города приняли решение об упрощении оформления грузовых пропусков после обращений участников бизнеса. Оно является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

С 1 января 2022 года в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Так, получать пропуска водителям большегрузов нужно и ночью. Речь идет о периоде с 23:00 до 07:00.