Как и где оформить пропуск водителям грузовиков для проезда в Москву с 1 января 2022 года

Начиная со следующего года в столице изменятся правила проезда для грузовиков массой свыше 3,5 тонны. Для въезда в город водителям потребуется оформлять пропуск как в дневное время, так и ночью. Рассказываем, как правильно получить разрешение и не нарваться на штраф.



Что изменится

В июле прошлого года в Москве уже ввели требование для проезда по территории столицы грузовых машин свыше 3,5 тонны в дневное время: с 07:00 до 23:00 попасть в столицу можно, только оформив пропуск. С 1 января 2022 года такое же правило начнет действовать и для движения ночью – с 23:00 до 07:00.

Транзитным грузовикам, у которых нет конечной точки в Москве, рекомендуется пользоваться альтернативными трассами в объезд Москвы: ЦКАД и дорогами А-107 и А-108 ("бетонками").

Заявку на оформление пропуска по новым правилам можно подать с 15 ноября.

Как подключиться к навигационной системе?

Для начала водителям грузовиков необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС). Сделать это можно на сайте rnis.mos.ru, пройдя авторизацию в личном кабинете. При регистрации обязательно нужно указать госномер автомобиля и другие необходимые данные транспортного средства.

Эта услуга бесплатная. Основным условием является установка в машине абонентского телематического терминала, с помощью которого грузоперевозчикам будет удобнее отслеживать все свои автомобили.



Каким образом получить пропуск на въезд в город?

После регистрации в РНИС необходимо перейти на сайт mos.ru, а в разделе "Транспорт" выбрать нужную услугу для получения пропуска. Далее нужно заполнить все сведения из водительского удостоверения, паспорта транспортного средства (ПТС), свидетельства о регистрации (СТС), диагностической карты и других документов. Кроме того, понадобится загрузить на сайт их цифровые копии.

Срок рассмотрения заявки для разового пропуска – не более восьми рабочих часов, для годового – не более 14 рабочих дней. После этого владелец грузовика бесплатно получит разрешение на въезд.

Когда могут аннулировать пропуск?

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), частой причиной аннулирования пропусков является несовпадение данных юридического лица со сведениями из единого госреестра. Также действие пропуска могут приостановить, если указан неправильный адрес погрузки или неверная зона действия (МКАД или ТТК).

Кроме того, часто у водителей выявляются задолженности по штрафам, не соответствует масса нагрузки или экологический класс грузовика, поэтому приходит отказ в оформлении пропуска.



Какой штраф грозит водителям без разрешения на въезд?

За нарушения правил въезда грузового автомобиля сотрудник Госавтоинспекции или дорожная камера выписывает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Необходимость ограничений

В столичном департаменте транспорта пояснили, что вводимые ограничения нужны, чтобы освободить МКАД и перевести транзитные грузовики массой свыше 3,5 тонны на ЦКАД и другие трассы. В ведомстве отметили, что МКАД остается самой аварийной магистралью города и многих аварий можно было бы избежать, если бы через Москву передвигалось меньше грузового транспорта. Предполагается, что благодаря этому движение на дорогах станет безопаснее и свободнее.



из сообщения департамента транспорта Москвы Крупные компании давно перевели транзит на ЦКАД и другие трассы. По Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город. Для них ничего не изменится.

Также в Дептрансе напомнили, что получение пропуска – бесплатная услуга, поэтому владельцам грузовиков стоит остерегаться мошенников, так как они могут использовать поддельные документы, а пропуск по итогу будет аннулирован.