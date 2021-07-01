Новые правила движения грузовиков свыше 3,5 тонны вступили в силу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С четверга, 1 июля, в Москве вступили в силу новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
С 07:00 до 23:00 таким фурам необходимо иметь пропуск для проезда по Москве.
"Оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что грузовикам без конечной точки в Москве, следующих через город транзитом, рекомендуется использовать альтернативные объездные пути – Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), а также "бетонки" А-107 и А-108.
"Также напоминаем грузоперевозчикам, что уже сейчас стоит начать регистрироваться в системе РНИС, сделать это нужно до конца декабря", – напомнили в Дептрансе.
В начале марта Сергей Собянин объявил о решении ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики массой более 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.
Ранее в Дептрансе сообщили, что перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву. Решение касается только большегрузов, следующих транзитом.
Новые правила для грузовиков тяжелее 3,5 т начнут действовать в Москве в июле
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