Иностранным грузовикам с неоплаченными штрафами запретили выезжать из России

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Иностранные грузовики и автобусы не смогут выехать из России до тех пор, пока их владельцы не погасят все штрафы. Изменения внесли в закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок", они вступили в действие с 7 июня 2021 года, сообщает сайт "Комсомольской правды".
До этого существовало правило, в соответствии с которым водители грузовых машин должны были оплачивать нарушение, но данная обязанность была формальной, на деле ничего не препятствовало пересечению границы и никакие меры обеспечения не принимались.
Теперь водителей грузовиков стали проверять на наличие нарушений. В случае их обнаружений транспортное средство сможет покинуть РФ только после того, как его водитель заплатит штраф.
Ранее стало известно, что трасса М-11 "Нева" до 2024 года станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение министерство транспорта РФ подписало с перевозчиками и разработчиками технологий, в числе которых "КамАЗ", "Национальные телематические системы", "Первая экспедиционная компания" и другие.
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