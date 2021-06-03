М-11 "Нева" станет первой в РФ трассой для беспилотных грузовиков

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Трасса М-11 "Нева" до 2024 года станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение министерство транспорта РФ подписало с перевозчиками и разработчиками технологий, в числе которых "КамАЗ", "Национальные телематические системы", "Первая экспедиционная компания" и другие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Сами беспилотники заезжать в города не будут. Для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу на М-11 организуют специальные хабы. В районе Твери должны построить северный обход, чтобы исключить выезд беспилотных грузовиков на реконструированный участок трассы M-10.

"Использование беспилотников на трассе М-11 может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха", – пояснил гендиректор компании – участницы проекта "Деловые линии" Фарид Мадани.

По словам замминистра транспорта Кирилла Богданова, до 2030 года в беспилотные транспортные коридоры будет включено 19,5 тысячи километров федеральных дорог. Это позволит не только увеличить скорость перевозок грузов, но и сократить их себестоимость более чем на 10%.

Ранее Сбер представил прототип беспилотного электромобиля "ФЛИП". В него поместятся шесть человек. При этом руля и других органов управления в нем нет.

