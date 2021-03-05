Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут на ЦКАД с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и "бетонкам" А107 и А108. Изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1), им пропуска не нужны", – рассказали в пресс-службе.

В Дептрансе напомнили, что ограничения не коснутся и водителей грузовиков с действующими пропусками. Проверить разрешающий документ можно на сайте или по телефону 3210.

Ранее Москва и область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу.

Сергей Собянин сообщал, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими.

После ограничения движения транзитных грузовиков интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%. Более того, впервые за последние десятилетия два дня подряд не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.