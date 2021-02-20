Количество грузовиков на МКАД снизилось на 15% после ввода запрета на транзит

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Количество грузовиков на МКАД снизилось на 15% после запрета на проезд для большегрузов. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"С 09:00 действует запрет на проезд по МКАД грузовиков больше 12 тонн без пропуска. И у нас уже есть промежуточные результаты перевода транзитных грузовиков на ЦКАД: количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%; длина заторов на МКАД сократилась на 40% по сравнению с позапрошлой пятницей (еще до снегопадов)", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что на подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД, которые помогают водителям выбирать пути объезда по ЦКАД. Водителей грузовиков предупредили, что в ближайшие два дня по МКАД можно будет проехать только с пропуском.

"Проверить его статус можно на Едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы", чат-боте @MosTruckBot или по телефону 3210", – добавили в департаменте.

Ранее Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.