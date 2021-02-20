Количество грузовиков на МКАД снизилось на 15% после ввода запрета на транзит

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Количество грузовиков на МКАД снизилось на 15% после запрета на проезд для большегрузов. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"С 09:00 действует запрет на проезд по МКАД грузовиков больше 12 тонн без пропуска. И у нас уже есть промежуточные результаты перевода транзитных грузовиков на ЦКАД: количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%; длина заторов на МКАД сократилась на 40% по сравнению с позапрошлой пятницей (еще до снегопадов)", – говорится в сообщении.
В Дептрансе подчеркнули, что на подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД, которые помогают водителям выбирать пути объезда по ЦКАД. Водителей грузовиков предупредили, что в ближайшие два дня по МКАД можно будет проехать только с пропуском.
"Проверить его статус можно на Едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы", чат-боте @MosTruckBot или по телефону 3210", – добавили в департаменте.
Ранее Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: