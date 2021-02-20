Транзитным фурам закрыли на два дня въезд на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу перенаправлен поток грузовиков массой свыше 12 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу в соответствии со статьей 30 федерального закона № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года", – говорится в сообщении.

Первые ограничения будут действовать до 9:00 22 февраля. Проехать транзитом через МКАД большегрузы свыше 12 тонн в это время не смогут. Ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву.

"Для получения пропуска нужно обратиться по телефону 3210 или на сайт. Благодаря введенной мере транзитные поездки сократятся, а также освободятся МКАД и другие важные для москвичей и жителей Московской области магистрали", – сообщили в ведомстве.

Ранее департамент транспорта Москвы объявил о запуске бота, который позволяет проверить статус пропуска для грузового транспорта для въезда в столицу.