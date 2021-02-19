Движение на Нижней Масловке ограничено из-за возгорания грузовика

телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Нижней Масловке в районе дома 15 загорелся грузовой автомобиль, говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

"Городские службы прибыли на место происшествия. Движение по внутренней стороне ограничено до двух рядов", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне на Минской улице в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла в районе дома 2Б. Движение транспорта в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.

