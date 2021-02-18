На Минской улице столкнулись грузовик и легковушка

Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

На Минской улице в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Минской улице в районе дома 2Б столкнулись грузовик и легковушка. Движение транспорта в сторону проспекта Генерала Дорохова полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

По последним данным департамента, в настоящий момент движение на улице полностью восстановлено.

Ранее массовое ДТП произошло на Гостиничной улице на севере Москвы. Там столкнулись в общей сложности 10 автомобилей и автобусов. Движение в районе аварии было затруднено днем четверга, 18 февраля. В результате аварии никто не пострадал.