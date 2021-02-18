На севере столицы столкнулись десять легковых машин и автобусы

Массовое ДТП произошло на Гостиничной улице на севере Москвы. Движение в районе аварии затруднено.

"На Гостиничной улице произошло ДТП с участием десяти транспортных средств – легковых машин и автобусов", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что причиной ДТП стал гололед.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России также подтвердили информацию об аварии.

"Пострадавших в результате столкновения нет", – отметил собеседник агентства. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне на Калужском шоссе перевернулась фура. Кадрами с места аварии поделились телезрители Москвы 24, ехавшие мимо в общественном транспорте.

