Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На улице Дыбенко, в районе дома 14, легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Накануне ребенок в возрасте пострадал в результате ДТП на улице Генерала Кузнецова. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма". Инцидент произошел у дома 12.