Автомобиль сбил ребенка на улице Генерала Кузнецова

Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве ребенок попал под колеса автомобиля на улице Генерала Кузнецова, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На улице Генерала Кузнецова в районе дома 12 водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием перекрыта правая полоса улицы по направлению к Новорязанскому шоссе. Детали инцидента уточняются.

Ранее два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля в Южном Бутове. Инцидент произошел на Изюмской улице, в районе дома 52. По предварительным данным, водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.