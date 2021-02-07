Водитель сбил двух пешеходов на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-службе столичного управления МВД.

Как передает Агентство "Москва", инцидент произошел на улице Флотская.

"Водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов", – подтвердили в МВД.

Там отметили, что пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля в Южном Бутове. Сообщалось, что водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.