Один человек погиб при столкновении КамАЗа с двумя легковушками в Подмосковье

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КамАЗ и две легковые машины столкнулись на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

"Около 13:00 по московскому времени на 34-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП с участием трех транспортных средств – грузового автомобиля КамАЗ и двух легковых машин Mitsubishi и Volkswagen", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель Mitsubishi. Причину ДТП в настоящее время устанавливают правоохранители.

Ранее движение на Ярославском шоссе было затруднено из-за сгоревшего автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 59, строения 1.